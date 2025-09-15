Marusic, pronto un nuovo record con la maglia della Lazio! Ecco quale - Lazio News 24

Marusic vicino alla top ten dei più presenti con la Lazio: traguardo storico in vista

Nonostante la pesante sconfitta rimediata dalla Lazio contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato, c’è una nota positiva che merita attenzione: Adam Marusic si sta avvicinando a un traguardo storico con la maglia biancoceleste. Il terzino montenegrino è infatti prossimo a entrare nella top ten dei giocatori con più presenze nella storia del club capitolino.

Con la sua ultima apparizione in campo, Marusic ha raggiunto quota 319 presenze ufficiali con la Lazio, superando una figura storica come Cristian Ledesma, fermo a 318. Un traguardo significativo che testimonia la costanza, la professionalità e la fedeltà del numero 77, ormai punto fermo da diverse stagioni.

Entrato nel mondo Lazio nel 2017, Marusic è stato un elemento prezioso per tutti gli allenatori che si sono succeduti a Formello: da Inzaghi a Sarri, passando per i brevi intermezzi tecnici, il montenegrino ha sempre risposto presente. Difensore esterno duttile, capace di giocare sia a destra che a sinistra, Marusic ha saputo adattarsi a ogni sistema di gioco, offrendo sempre equilibrio, spinta e copertura.

In un momento difficile per la Lazio — reduce da una prestazione deludente al Mapei Stadium — la figura di Marusic rappresenta uno degli ultimi baluardi di continuità e affidabilità. Seppur la squadra stia attraversando una fase complessa dal punto di vista dei risultati, l’impegno del terzino montenegrino non è mai venuto meno, incarnando lo spirito di chi onora la maglia anche nei momenti più complicati.

Il prossimo obiettivo è ormai chiaro: raggiungere la top ten dei giocatori più presenti nella storia della Lazio. Attualmente Marusic è a sole 7 presenze da questo prestigioso traguardo, che potrebbe essere tagliato già entro la fine del girone d’andata, se manterrà la titolarità e la continuità che l’hanno sempre contraddistinto.

Un record che andrebbe a consolidare ancora di più il legame tra Marusic e la Lazio, un rapporto fatto di rispetto, silenzioso lavoro e prestazioni sempre al servizio del gruppo. In un calcio sempre più fluido e instabile, la sua longevità in maglia biancoceleste rappresenta un esempio raro e prezioso.