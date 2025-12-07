Marusic rinnova con la Lazio? Spunta fuori una nuova indiscrezione in casa biancoceleste

Marusic verso il rinnovo con la Lazio: ripartono le trattative. Il laterale montenegrino torna al centro del progetto

Negli ultimi incontri di mercato tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste è emersa con forza un’esigenza considerata ormai inderogabile: blindare i giocatori più importanti in scadenza di contratto. Tra questi spicca il nome di Adam Marusic, uno dei profili più apprezzati dal tecnico e punto fermo della Lazio nelle ultime stagioni. Proprio per questo, la società ha deciso di riaprire in modo concreto il dossier legato al suo rinnovo, avviando una nuova fase di trattative.

Il contratto di Marusic con la Lazio scade a giugno, una scadenza che ha inevitabilmente accelerato i tempi e costretto le parti a sedersi nuovamente al tavolo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Sarri ha indicato come priorità assoluta la definizione dei rinnovi dei giocatori cardine della rosa, e il laterale montenegrino rientra pienamente in questa categoria. Non è un segreto, infatti, che l’allenatore nutra una profonda stima nei confronti di Marusic, considerato un suo vero e proprio pupillo sin dal primo giorno.

È anche grazie a questo rapporto diretto tra Sarri e Marusic che le trattative, dopo un brusco stop registrato lo scorso anno, sono ripartite con spirito rinnovato. L’improvviso dietrofront della dirigenza nei precedenti colloqui aveva lasciato l’esterno perplesso, ma le parole di fiducia del tecnico hanno contribuito a rasserenare il clima e a riportare il 33enne sulla via del confronto.

Nella giornata di ieri, l’agente di Marusic, Jankovic, si è recato a Formello per incontrare i vertici biancocelesti e mettere a punto la proposta di rinnovo. La richiesta avanzata è chiara: un contratto biennale con opzione, mantenendo le stesse condizioni economiche attuali. Ora la decisione passa nelle mani del direttore sportivo Fabiani, chiamato a valutare e finalizzare l’accordo.

Il futuro di Marusic alla Lazio rimane dunque aperto, ma la volontà del giocatore e il sostegno di Sarri sembrano andare nella stessa direzione: prolungare un percorso che negli ultimi anni ha reso il montenegrino una colonna fondamentale della squadra biancoceleste. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’intesa arriverà e se Marusic continuerà a essere uno dei punti di riferimento della Lazio del futuro.

