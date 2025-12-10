Marusic Lazio, addio in estate? Il difensore è finito nel mirino di quella big italiana. Le ultimissime sul trasferimento

Marusic Lazio, possibile addio in estate visto il contratto in scadenza. Il difensore potrebbe firmare con il Milan in estate. I dettagli

La situazione contrattuale di Adam Marusic tiene in allarme l’ambiente Lazio. Il difensore montenegrino, uomo chiave nello scacchiere di Maurizio Sarri, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e il suo futuro nella Capitale è tutt’altro che certo. La dirigenza biancoceleste si trova di fronte a un nodo finanziario e strategico da sciogliere rapidamente, per evitare di perdere un titolare a parametro zero.

Su precisa richiesta di mister Sarri, che lo considera un elemento imprescindibile per il suo sistema di gioco, la Lazio ha formalmente presentato a Marusic una proposta di rinnovo. La società intende blindare il laterale, la cui duttilità è fondamentale sia come terzino destro che come esterno a tutta fascia. Va ricordato che già lo scorso anno, a causa del blocco imposto dal mercato, il club aveva dovuto ricorrere all’opzione di prolungamento automatico di una stagione, un segnale che il percorso contrattuale è stato tortuoso.

Le restrizioni di Gennaio e il nodo finanziario

Il problema principale che la Lazio deve affrontare è la stringente situazione finanziaria. Le previsioni per la finestra di mercato di gennaio indicano che il club biancoceleste sarà con ogni probabilità costretto a operare secondo il principio del “saldo zero”. Questo significa che ogni potenziale spesa dovrà essere bilanciata da un’entrata equivalente.

Tale vincolo ha un impatto diretto sulle negoziazioni con Marusic. A gennaio, non potrà essere offerto alcun ritocco significativo o aumento d’ingaggio al terzino. Le trattative dovranno giocoforza muoversi sulle stesse cifre attuali o, nella peggiore delle ipotesi, su importi inferiori. Questa rigidità economica aumenta il rischio di un addio. Se Marusic dovesse ricevere offerte più vantaggiose da altri club, la Lazio si troverebbe in grande difficoltà a competere.

Le big Italiane all’assalto: le voci su Marusic

Il potenziale di un acquisto a parametro zero ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle grandi squadre italiane. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi, Adam Marusic sarebbe stato proposto non solo al Milan, ma anche a Napoli e Juventus.

La possibilità che il montenegrino si possa trasferire in una nuova squadra a saldo zero già a partire dal prossimo giugno è un rischio concreto. Se non si trovasse un accordo entro la sessione invernale, il terzino sarebbe libero di firmare con qualsiasi altro club. La Lazio attende con ansia una risposta, sperando di strappare la firma su un nuovo contratto che possa garantire la permanenza di Marusic e la stabilità difensiva richiesta da Sarri. I prossimi giorni