Marusic si riscopre giocatore offensivo: un’arma in più per Sarri?

Marusic, negli impegni in Nazionale, si è riscoperto anche giocatore dalle caratteristiche offensive: un’arma in più per Sarri?

Marusic in questi giorni è stato grandissimo protagonista con la maglia della sua Nazionale, non solo per il gol con la Bosnia.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il ct del Montenegro Miodrag Radulovic lo sta infatti impiegando come esterno alto del 4-4-2 o addirittura come ala nel 4-3-3. Sarri, che l’ha sempre apprezzato per la sua duttilità, osserva con attenzione e lo aspetta ad Auronzo, dove il giocatore arriverà in ritardo, chiudendo la sua stagione proprio oggi.