Marotta: «Bisogna ridurre il calendario calcistico!»

Il presidente dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che è l’elevato numero di partite che vengono disputate

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di The Athletic.

LE PAROLE – È importante che ci uniamo per ridurre leggermente il calendario calcistico. Giocare 60 partite all’anno è difficile. A mio avviso, il primo passo in Serie A dovrebbe essere quello di ridurre il numero di squadre da 20 a 18, come hanno fatto la Bundesliga (e la Ligue 1), e come sembrano essere considerati altri paesi. Ridurre la Serie A a 18 squadre e allineare meglio i calendari internazionali con la FIFA e le federazioni sarebbe un passo avanti.