Borriello sicuro: «Immobile supererà Francesco Totti»

Per Borriello Immobile è stato troppo criticato per le prestazioni in Nazionale ed è convinto che batterà il record di goal di Totti in A

Marco Borriello, intervistato da Repubblica, ha affrontato l’argomento Ciro Immobile lasciandosi andare ad una considerazione per certi versi sorprendente:

«La Serie A non ha tutto questo appeal e per la Nazionale Immobile non è molto adatto al tipo di gioco che fa la squadra, ma batterà il record di Totti in A. Vorrei vedere di più Raspadori che è un piccolo Aguero, può essere l’ideale per Mancini».

SULLA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE – «Non competi con società che hanno come proprietà uno Stato, come il Qatar o gli Emirati Arabi. Se hai due dei portieri migliori al mondo, Sergio Ramos, i migliori quattro attaccanti al mondo, alla fine vinci».