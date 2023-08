Marchetti: «Ricci su tutti è la questione principale in casa Lazio». Le parole del giornalista sul mercato biancoceleste

Sul calciomercato della Lazio ha detto la sua Luca Marchetti ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Ricci su tutti è la questione principale in casa Lazio, poi il capitolo terzino sinistro e il sostituto di Milinkovic-Savic. Qui il problema è la costruzione della squadra, dove le indicazioni di Sarri che ha preso questo ruolo dopo la partenza di Tare non collimano con le strategie della società. Le necessità tecniche con quelle economiche al momento non collimano in casa Lazio. Spesso il direttore sportivo è la figura che riesce a raccogliere necessità e sfoghi di allenatore da una parte e presidente dall’altra. Se il rapporto è così diretto tra allenatore e presidente è difficile, le necessità di allenatore e presidente sono spesso differenti e questo può portare inevitabilmente a uno scontro. È brutto da dover gestire a livello mediatico, di solito ci sono dirigenti che cercano di fare i ‘pompieri’ ».

SARRI-LOTITO– «Da una parte l’allenatore vuole a prescindere il giocatore e all’allenatore di quanto spende il presidente non interessa nulla. Dall’altra parte il presidente vuole risparmiare per prendere giocatori simili. Sono posizioni inconciliabili che di solito vengono mediate dal direttore sportivo. Due personalità come quelle di Lotito e Sarri sono difficili da gestire, per questo la figura di Fabiani sta salendo di grado in casa Lazio. Ora si tocca con mano la difficoltà che c’è in casa Lazio dopo l’addio di Tare. È vero che la tensione era tanta, ma non ho mai creduto a uno strappo definitivo da parte di Sarri che avrebbe avuto del clamoroso ».