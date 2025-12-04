Mandas, prima dell’addio un grande contributo per quell’obiettivo. La situazione attuale

Mandas cerca il suo riscatto: la sfida di Coppa Italia contro il Milan può riaprire il suo futuro alla Lazio.

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan potrebbe diventare l’occasione che Christos Mandas attende ormai da mesi. Per il giovane portiere greco, relegato fin qui al ruolo di spettatore da Maurizio Sarri, la gara dell’Olimpico potrebbe rappresentare l’esordio stagionale e un nuovo punto di partenza. In campionato, infatti, la Lazio ha sempre fatto affidamento su Ivan Provedel, intoccabile nelle gerarchie del tecnico. Mandas, pur continuando ad allenarsi con dedizione, non ha ancora avuto l’opportunità di mostrare quanto valga in questa nuova fase del progetto biancoceleste.

Eppure, fu proprio la Coppa Italia a segnare l’inizio della sua avventura con la maglia della Lazio. Il suo debutto arrivò nel derby del 10 gennaio 2024, una notte speciale in cui Mandas impressionò per sicurezza e personalità. La parata decisiva su Belotti divenne la sua firma, il gesto che convinse tutti del suo potenziale. Da quel momento il greco scalò rapidamente le gerarchie, fino a imporsi come titolare nella seconda parte della passata stagione sotto la guida di Baroni. Una crescita esponenziale che lasciava pensare a un futuro da protagonista.

Il ritorno di Sarri, però, ha cambiato completamente lo scenario. Provedel, considerato un elemento fondamentale dal tecnico, non ha saltato nemmeno un minuto, chiudendo ogni spiraglio al greco. Mandas è rimasto in attesa, consapevole che le sue chance sarebbero state rare, ma determinato a farsi trovare pronto. E forse, proprio in Coppa Italia, il momento è arrivato. Sarri potrebbe concedergli la titolarità non solo per dargli un segnale di fiducia, ma anche per non svalutare un giocatore che resta una risorsa economica importante per la Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mandas piace molto a club di Premier League, e su di lui ci sono stati sondaggi anche dalla Liga e dal Parma. È considerato uno dei possibili sacrificabili sul mercato per finanziare i movimenti in entrata della Lazio, ma questo non chiude necessariamente la porta a un suo rilancio. Il calcio vive di occasioni improvvise, di momenti che cambiano le traiettorie. Mandas lo sa bene: una buona prestazione contro il Milan potrebbe rimettere tutto in discussione, riaprire il duello con Provedel e, chissà, provare a riconquistarsi la Lazio proprio nel momento più delicato della stagione.

