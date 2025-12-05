Mandas Lazio, l’addio si fa sempre più probabile: un altro club di Serie A si è mosso per lui in vista di gennaio. L’indiscrezione

Mandas Lazio, la sua cessione a gennaio resta una possibilità nonostante la titolarità in Coppa Italia. Anche il Genoa lo sta seguendo

Il futuro di Christos Mandas resta appeso a un filo e le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale direzione prenderà la carriera del giovane portiere greco. La partita di Coppa Italia contro il Milan, in cui Mandas ha ottenuto la sua prima presenza stagionale da titolare, potrebbe infatti essere ricordata non solo come un’opportunità importante, ma anche come la sua ultima apparizione con la maglia biancoceleste. Da tempo il giocatore ha manifestato alla società il desiderio di trovare una nuova destinazione, soprattutto dopo che il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio lo ha relegato nuovamente alle spalle di Ivan Provedel nelle gerarchie tecniche.

La stagione passata era stata ben diversa. Con l’arrivo di Marco Baroni e il percorso di crescita mostrato durante gli allenamenti, Mandas era riuscito a conquistare il ruolo di primo portiere, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. Il suo rendimento aveva convinto l’ambiente e sembrava aver aperto per lui un percorso stabile all’interno della rosa. Tuttavia, con il cambio di guida tecnica e il ritorno al sistema consolidato da Sarri, Mandas Lazio è scivolato nuovamente in secondo piano, condizione che lo ha portato a riflettere seriamente sul proprio futuro.

Già durante il mercato estivo erano arrivate diverse offerte concrete, ma il blocco imposto alla società biancoceleste aveva impedito qualsiasi movimento in uscita. Lo stesso Mandas aveva spiegato di non aver ancora affrontato la questione con la dirigenza: «Non ho parlato con la società del mercato o della possibilità di trovare più spazio», aveva dichiarato, lasciando intendere una certa incertezza e la volontà di valutare con serenità le opzioni disponibili.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Nonostante il minutaggio ridotto, Mandas continua ad attirare estimatori in Italia e all’estero. In Premier League alcuni club lo seguono con attenzione già da mesi, convinti delle sue potenzialità e della giovane età che gli permetterebbe un’ampia crescita futura. In Serie A, invece, si sono mosse Fiorentina e Parma, due società alla ricerca di un profilo affidabile che possa rappresentare sia una risorsa immediata sia un investimento a lungo termine. Secondo indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, anche il Genoa avrebbe manifestato un interesse concreto verso il portiere greco.

Il futuro di Mandas verrà definito a breve. Il mercato di gennaio potrebbe trasformarsi nel momento decisivo per una scelta che potrebbe ridisegnare la sua carriera. La decisione finale dipenderà dalle offerte, dalla volontà del giocatore e dalle strategie della società, ma una cosa è certa: il nome di Christos Mandas sarà uno dei più discussi nelle prossime settimane.