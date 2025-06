Mandas Lazio, quale sarà il destino del greco con la società capitolina? Ecco cosa filtra ad oggi sul suo futuro

Mandas Lazio destinato a lasciare la capitale durante la sessione estiva del calciomercato? Ecco cosa filtra da Formello

Con l’arrivo di Sarri sulla panchina dei capitolini, le gerarchie in porta per la Lazio sono in discussione. Provedel, che era finito in panchina a favore di Mandas, potrebbe tornare titolare, dato che Sarri lo stima molto.

Nonostante l’interesse di Como, Torino e Udinese, Provedel potrebbe rimanere, mentre Mandas, arrivato a Roma per meno di un milione, potrebbe generare una plusvalenza significativa, con valutazioni che potrebbero arrivare a ben 20 milioni. Gli aquilotti, stando alle parole di Tuttosport, pur non volendo privarsene, potrebbe considerare una tale offerta, soprattutto con l’interesse della Premier e del Milan. In caso di partenza di Mandas il nome del sostituto più probabile è quello di Montipò del Verona, per affiancare Provedel.