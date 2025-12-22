News
Mandas Lazio, addio sempre più vicino: ipotesi Juve più concreta per il portiere greco! Primi contatti per portarlo in bianconero. La situazione
Mandas Lazio, addio sempre più vicino: primi sondaggi bianconeri per il portiere greco e scenario aperto a gennaio. La situazione
Il futuro di Christos Mandas resta uno dei temi più caldi del mercato in uscita della Lazio. Il portiere greco classe 2001, considerato uno dei profili più interessanti della rosa biancoceleste, vive una situazione tecnica complicata a Formello, chiuso dalla titolarità ormai consolidata di Ivan Provedel. Una condizione che sta spingendo Mandas a valutare seriamente un cambio di maglia già nella finestra di gennaio, con l’obiettivo di trovare continuità e non rallentare il proprio percorso di crescita.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore si sarebbero mossi anche i primi interessamenti della Juventus, che ha avviato contatti esplorativi con la dirigenza laziale per comprendere la fattibilità dell’operazione. Per la Lazio, Mandas rappresenta un patrimonio tecnico ed economico: il club non ha alcuna intenzione di svenderlo e valuta il portiere come una risorsa importante, pur essendo consapevole della volontà del giocatore di trovare maggiore spazio.
In ottica Lazio, ogni discorso su Mandas è strettamente legato alla formula e alle condizioni dell’eventuale trasferimento. La società biancoceleste è pronta ad ascoltare proposte, ma solo di fronte a un’operazione ritenuta congrua e coerente con le esigenze di bilancio e di rosa. La possibilità di una cessione definitiva o di un prestito con condizioni favorevoli resta sul tavolo, anche per evitare di trattenere un giocatore scontento.
Molto dipenderà dagli incastri di mercato, ma una cosa è chiara: Mandas-Lazio è un dossier destinato a tenere banco nelle prossime settimane. La Juventus osserva, altri club restano alla finestra, mentre a Formello si valuta con attenzione la soluzione migliore per il futuro del portiere e per gli equilibri della rosa biancoceleste.
News
Statistiche Lazio, difesa da élite e attacco in affanno: lo 0-0 contro la Cremonese riassume la stagione dei biancocelesti tra difficoltà e aspetti positivi
Statistiche Lazio, difesa da élite e attacco in affanno: lo 0-0 contro la Cremonese riassume la stagione dei biancocelesti tra...
Calciomercato Lazio, ritorni e occasioni per l’attacco: Keita e Ioannidis tornano d’attuali per la sessione di gennaio. Ecco quali sono i piani dei biancocelesti
Calciomercato Lazio, ritorni e occasioni per l’attacco: Keita e Ioannidis tornano d’attuali per la sessione di gennaio. Ecco quali sono...
Calciomercato Lazio, focus sui terzini: biancocelesti a lavoro per rafforzare le corsie laterali difensive tra sessione invernale e quella estiva
Calciomercato Lazio, focus sui terzini: biancocelesti a lavoro per rafforzare le corsie laterali difensive tra sessione invernale e quella estiva...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.