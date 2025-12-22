Mandas Lazio, addio sempre più vicino: ipotesi Juve più concreta per il portiere greco! Primi contatti per portarlo in bianconero. La situazione

Mandas Lazio, addio sempre più vicino: primi sondaggi bianconeri per il portiere greco e scenario aperto a gennaio. La situazione

Il futuro di Christos Mandas resta uno dei temi più caldi del mercato in uscita della Lazio. Il portiere greco classe 2001, considerato uno dei profili più interessanti della rosa biancoceleste, vive una situazione tecnica complicata a Formello, chiuso dalla titolarità ormai consolidata di Ivan Provedel. Una condizione che sta spingendo Mandas a valutare seriamente un cambio di maglia già nella finestra di gennaio, con l’obiettivo di trovare continuità e non rallentare il proprio percorso di crescita.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore si sarebbero mossi anche i primi interessamenti della Juventus, che ha avviato contatti esplorativi con la dirigenza laziale per comprendere la fattibilità dell’operazione. Per la Lazio, Mandas rappresenta un patrimonio tecnico ed economico: il club non ha alcuna intenzione di svenderlo e valuta il portiere come una risorsa importante, pur essendo consapevole della volontà del giocatore di trovare maggiore spazio.

In ottica Lazio, ogni discorso su Mandas è strettamente legato alla formula e alle condizioni dell’eventuale trasferimento. La società biancoceleste è pronta ad ascoltare proposte, ma solo di fronte a un’operazione ritenuta congrua e coerente con le esigenze di bilancio e di rosa. La possibilità di una cessione definitiva o di un prestito con condizioni favorevoli resta sul tavolo, anche per evitare di trattenere un giocatore scontento.

Molto dipenderà dagli incastri di mercato, ma una cosa è chiara: Mandas-Lazio è un dossier destinato a tenere banco nelle prossime settimane. La Juventus osserva, altri club restano alla finestra, mentre a Formello si valuta con attenzione la soluzione migliore per il futuro del portiere e per gli equilibri della rosa biancoceleste.