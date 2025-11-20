Mandas Lazio, il portiere è sempre più vicino all’addio. Dalla Premier spingono, ma attenzione all’interesse di quel club di A

Mandas Lazio, l’ipotesi di una separazione a gennaio è sempre più probabile. E la Fiorentina lo ha messo nel mirino per il futuro

Il mese di gennaio si preannuncia decisivo per la Lazio, che dopo il blocco dei tesseramenti imposto in estate sarà costretta a ricorrere alle cessioni per poter intervenire nuovamente sul mercato. L’obiettivo della società è chiaro: operare a saldo zero ed evitare ulteriori sanzioni nella sessione estiva. In questo scenario si inserisce la situazione di Christos Mandas, sempre più al centro delle dinamiche di mercato biancocelesti. Il nome del giovane portiere greco è infatti uno dei principali indiziati a lasciare Formello, tanto che si parla sempre più spesso di “Mandas Lazio” come un binomio ormai vicino alla separazione.

A spingere verso l’addio non è soltanto la necessità della Lazio di generare plusvalenze, ma anche la volontà del giocatore e del suo entourage di trovare una soluzione che gli garantisca continuità. Con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, la gerarchia dei portieri è stata ristabilita a favore di Ivan Provedel. L’estremo difensore italiano, che nella parte finale della scorsa stagione era stato scavalcato proprio da Mandas sotto la gestione Baroni, è tornato titolare indiscusso. Di conseguenza, il classe 2001 si è ritrovato nuovamente in panchina, situazione che rischia di frenare il suo percorso di crescita.

Per questo Mandas considera ormai necessario un trasferimento già nella sessione invernale. Il primo club a muoversi mesi fa era stato il Wolverhampton, che in estate aveva presentato una proposta respinta dalla Lazio. Ora gli inglesi potrebbero tornare alla carica, ma negli ultimi giorni si è registrato anche l’interesse del Getafe, pronto a inserirsi nella corsa al portiere greco.

Le squadre attirate dal profilo di Mandas non si fermano qui. Secondo quanto filtrato negli ambienti biancocelesti, sia il West Ham sia il Bournemouth avrebbero chiesto informazioni in vista di gennaio. Quest’ultimo club, peraltro, si era già presentato a Formello in passato per sondare la situazione di Gila, mantenendo buoni rapporti con la dirigenza laziale.

Guardando più avanti, anche in chiave estiva si sta muovendo qualcosa. La Fiorentina avrebbe manifestato un interesse concreto per Mandas, valutandolo come un possibile investimento per il futuro. I viola sono infatti alla ricerca di un portiere affidabile che possa affiancare o eventualmente sostituire De Gea, classe 1990, protagonista di un avvio di stagione non sempre all’altezza delle aspettative. Le alternative in rosa, Lezzerini e il giovane Martinelli, non offrono garanzie assolute.

Per tutte queste ragioni, il capitolo Mandas Lazio sembra destinato a chiudersi presto. Gennaio sarà il mese delle decisioni definitive.