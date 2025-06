Mandas Lazio, l’emozione dopo la prima titolarità con la Grecia: «Un sogno che si avvera. Momento difficile da descrivere»

Condividi via email

Mandas Lazio, il portiere biancoceleste ha espresso tutto il proprio stupore e la gioia dopo la prima titolarità con la maglia della Grecia: le parole

Il portiere della Lazio Mandas è maturato così tanto nella scorsa stagione di Serie A da strappare le attenzioni del CT dei balcanici il quale gli ha concesso per la prima volta un posto da titolare nella nazionale greca.

L’estremo difensore biancoceleste non è riuscito a contenere il proprio entusiasmo per aver raggiunto uno dei sogni che custodiva in cuor proprio sin dalla propria infanzia. Le parole:

«Un sogno d’infanzia che si avvera. Un momento difficile da descrivere… Nient’altro che orgoglio. Un grande grazie ai miei compagni di squadra e al mondo per il supporto».