Mandas Lazio, il portiere greco titolare in Coppa Italia? La posizione di Sarri sull’estremo difensore biancoceleste

Mandas Lazio, il portiere biancoceleste potrebbe tornare titolare in Coppa Italia. Le riflessioni di Sarri sul ruolo sono in corso ormai da tempo

La situazione legata a Mandas torna improvvisamente centrale, perché per la prima volta dall’inizio della stagione anche il ruolo del portiere diventa un tema aperto e discusso. Christos Mandas insidia la titolarità di Ivan Provedel e rimette in gioco le gerarchie tra i pali proprio alla vigilia dell’esordio della Lazio in Coppa Italia. Il portiere greco spera di ottenere il suo primo minutaggio stagionale: finora è rimasto ai margini del progetto tecnico, unico — insieme al terzo portiere Furlanetto — a non aver ancora disputato un solo minuto nelle competizioni ufficiali. Una situazione in netto contrasto con l’alternanza vista nelle amichevoli estive, quando Mandas e Provedel si erano divisi il tempo di gioco in maniera equilibrata, lasciando presagire una competizione più aperta. Con l’inizio delle partite ufficiali, però, dal match di Como in poi, ogni ballottaggio è scomparso e Provedel è tornato padrone assoluto della porta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le riflessioni di Sarri sono iniziate già nella giornata di ieri e proseguiranno fino alla rifinitura della vigilia. Mandas, tuttavia, ha motivo di credere in una chance. Proprio la Coppa Italia aveva rappresentato il suo debutto assoluto con la maglia biancoceleste: accadde il 10 gennaio 2024, nel derby dei quarti di finale vinto 1-0 grazie al rigore di Zaccagni e a una sua provvidenziale parata su Belotti. Da quel giorno le gerarchie interne sono cambiate più volte e nell’ultimo periodo il nome di Mandas Lazio è persino finito tra i possibili sacrificabili in vista del mercato di gennaio, complice il poco impiego e l’interesse crescente di diversi club.

Al di là delle dinamiche di mercato, l’attenzione è ora rivolta completamente alla scelta di Sarri per la porta nella gara di Coppa Italia, una sfida che pesa moltissimo sulla stagione. Il clima teso dopo la sconfitta di San Siro, il carattere secco del match e l’eventualità di arrivare direttamente ai rigori — senza tempi supplementari — rendono necessaria una decisione chiara e coraggiosa. Da una parte c’è Provedel, considerato l’uomo di fiducia dell’allenatore; dall’altra c’è Mandas, che aspetta un’opportunità per dimostrare il proprio valore e che non vuole essere condizionato dalle voci di mercato.

Il portiere greco, molto apprezzato per tecnica e personalità, ha estimatori in Premier League e Liga, mentre in Serie A il Parma sarebbe pronto ad accoglierlo in prestito. Ma per ora il futuro immediato di Mandas passa da una sola scelta: quella di Sarri, chiamato a decidere se confermare il proprio titolare o aprire definitivamente la porta a un nuovo scenario.