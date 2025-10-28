Mandas Lazio, l’estremo difensore è sempre più vicino a lasciare i biancocelesti. Quella squadra lo ha messo nel mirino

Mandas Lazio: possibile ritorno in Grecia per il giovane portiere biancoceleste. L’estremo difensore è vicino a cambiare casacca.

Potrebbe concludersi già a gennaio l’esperienza italiana di Christos Mandas alla Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur e ripreso dal portale francese foot-sur7.fr, il Panathinaikos starebbe valutando con grande interesse il profilo del portiere greco, attualmente secondo di Ivan Provedel nella squadra di Maurizio Sarri.

La voce di un possibile ritorno in Grecia di Mandas si fa sempre più insistente. Il club ateniese, infatti, è alla ricerca di un nuovo estremo difensore dopo le prestazioni deludenti dell’ex Fiorentina Alban Lafont, arrivato in estate ma incapace di convincere pienamente la dirigenza. Lafont ha perso il posto da titolare a favore di Bartosz Dragowski, altro portiere con un passato in Serie A, e il Panathinaikos sta già sondando il mercato per gennaio.

In quest’ottica, Mandas Lazio rappresenta un’opportunità concreta. Il classe 2001, arrivato a Roma nel 2023 dopo l’esperienza all’OFI Creta, ha dimostrato qualità interessanti ma trova poco spazio dietro a Provedel, che rimane il titolare indiscusso. Un trasferimento in prestito in patria potrebbe permettergli di ritrovare minutaggio, fiducia e continuità, elementi fondamentali per la sua crescita professionale.

Durante l’ultima finestra di mercato estiva, il nome di Mandas era stato accostato anche ad alcuni club di Premier League, ma la Lazio aveva deciso di trattenerlo, convinta del suo potenziale e del suo ruolo da alternativa affidabile tra i pali. Tuttavia, la prospettiva di sei mesi senza spazio potrebbe spingere il giocatore e la società a valutare un temporaneo addio.

Per il Panathinaikos, il ritorno di Mandas in Grecia avrebbe anche un valore simbolico. Cresciuto nel vivaio dell’OFI, il portiere è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio ellenico. Riabbracciare un giovane connazionale con esperienza in Serie A rappresenterebbe un colpo importante sia dal punto di vista tecnico sia d’immagine.

La Lazio, dal canto suo, potrebbe aprire al prestito pur di garantire al ragazzo un percorso di crescita costante, mantenendo comunque il controllo sul suo futuro. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi, ma la pista greca sembra prendere sempre più corpo.

Per ora resta solo un’indiscrezione, ma il binomio Mandas Lazio potrebbe presto trasformarsi in Mandas Panathinaikos: un ritorno a casa per rilanciarsi da protagonista.