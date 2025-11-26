Mandas Lazio, cambio di programma! Il portiere resta in uscita per gennaio: ma c’è un nuovo nome come suo possibile sostituto. Ecco quale

Mandas Lazio, cambio di programma! L’ipotesi cessione rimane, ma per sostituire il greco spunta un nuovo nome nei biancocelesti

La Lazio si prepara a un gennaio di operazioni, con la necessità di fare cessioni per risanare i conti e evitare un altro blocco del mercato in vista della prossima estate. Con l’abbassamento dell’indice del costo del lavoro allargato a 0,7, il club biancoceleste rischia fortemente di incorrere in limitazioni future, per cui sono previsti sacrifici, soprattutto in uscita.

Tra i giocatori più discussi in ottica cessione ci sono Guendouzi, Isaksen e Castellanos, ma uno dei nomi che potrebbe lasciare Formello è anche Christos Mandas, portiere greco il cui valore a bilancio è di soli 500mila euro. Nonostante il valore contenuto, Mandas rappresenta una potenziale plusvalenza importante per la società. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il futuro del portiere potrebbe essere lontano da Roma, con la Premier League o il ritorno in Grecia come opzioni plausibili, con Olympiakos e Panathinaikos interessati.

Come possibile sostituto, la Lazio starebbe monitorando Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 del Frosinone, attualmente titolare in Serie B e già parte dell’Under 21 azzurra. Fino a oggi, Palmisani ha subito 13 gol in 14 partite, mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni.

Secondo il quotidiano, tra i possibili sostituti c’era anche Filip Stankovic del Venezia, ma il giovane Palmisani sembra essere la prima scelta per la Lazio in questo momento. Il club, dunque, è pronto a valutare le opzioni sul mercato per garantire un futuro più solido tra i pali.

