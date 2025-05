Mandas: «È difficile trovare le parole giuste per descrivere ciò che provo per questa stagione. Torneremo più forti e più uniti»

Mandas, le parole dell’estremo difensore biancoceleste dopo la super stagione di Serie A appena conclusa dalla Lazio

Il portiere della Lazio Mandas ha rilasciato alcune dichiarazioni sui social per esprimere il proprio punto di vista sulla stagione appena conclusa con la maglia biancoceleste. Le sue parole sui social dopo la stagione di Serie A:

«È difficile trovare le parole giuste per descrivere ciò che provo per questa stagione appena conclusa. È dura non essere riusciti a rendere felici né voi né noi stessi, non aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti come squadra. Ma sento il bisogno di dirvi un enorme GRAZIE per tutto il supporto che ci avete dato, senza mai fermarvi, in ogni momento. Grazie anche per l’amore che ho ricevuto personalmente durante quest’anno calcistico. Torneremo più forti e più uniti di prima».