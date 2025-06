Lazio, l’emozione di Mandas per il suo debutto in nazionale: ecco cosa ha detto

Il protiere della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il suo debutto con la maglia della nazionale

LE PAROLE – È stata un’emozione debuttare a Heraklion, dove mi trovavo per l’OFI, sono molto felice e non poteva accadere in modo migliore. Sono davvero felice che il mio debutto sia stato combinato con la mia presenza a Heraklion e spero che ci sia una continuazione simile. Siamo felici perché abbiamo sentito il sostegno dei tifosi e di tutta l’isola. Sono state due partite molto importanti per noi perché a settembre inizieremo le gare ufficiali.