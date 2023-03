Mancini preoccupato per l’attacco della Nazionale: «Senza Immobile siamo messi male». Ecco le parole del ct degli azzurri

In una intervista rilasciata a Il Messaggero il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato della sua preoccupazione in attacco viste le condizioni fisiche dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «È importante cominciare bene, ci vuole uno stadio pieno di amore per l’Italia. Come ogni domenica in cui gioca il Napoli. In attacco i problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E non giocano »