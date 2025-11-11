 Mancini Al Sadd, nello staff dell'ex ct anche un ex Lazio!
Mancini Al Sadd, l'ex ct della Nazionale pronto a iniziare la sua avventura: contratto da 4,5 milioni e staff in costruzione. Nello staff anche quest'ex Lazio!

1 ora ago

Mancini 1

Mancini Al Sadd, accetta la proposta del club qatariota: sei mesi di contratto e un ingaggio da 4,5 milioni. Nello staff anche un ex Lazio

Roberto Mancini è pronto a iniziare una nuova avventura da allenatore. Dopo aver lasciato il ruolo di CT della Nazionale italiana, l’ex tecnico azzurro ha accettato l’offerta dell’Al Sadd, club qatariota, per un contratto di sei mesi, valido fino a giugno 2024, con un ingaggio importante da 4,5 milioni di euro.

Come riportato da Il Messaggero, Mancini è attualmente impegnato nella scelta del suo nuovo staff, un aspetto fondamentale per la sua nuova esperienza in Qatar. Tuttavia, non sarà possibile chiamare alcuni dei suoi fedelissimi collaboratori, come Angelo Gregucci e Sandro Lombardo, che sono attualmente alla Sampdoria, o Evani, che aveva già rifiutato l’offerta per la Nazionale dell’Arabia Saudita.

Staff in costruzione: Nuciare, Battara, Maccarone e Cesar tra i possibili collaboratori

Tra i nomi in lista per far parte dello staff di Mancini restano Nuciare e Battara, che sono ancora in fase di riflessione. Potrebbero entrare a far parte del progetto anche Massimo Maccarone e l’ex difensore della Lazio, Mauro Cesar, che, dopo aver chiuso la carriera, potrebbe essere chiamato a collaborare con il nuovo tecnico.

Il Qatar si prepara quindi a vivere un nuovo capitolo nella carriera di Mancini, che proverà a ripartire da Al Sadd per rilanciarsi a livello internazionale.

