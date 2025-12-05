Maldini Lazio, il figlio d’arte è davvero un obiettivo di Fabiani? Le ultimissime sul suo possibile passaggio in biancoceleste

Maldini Lazio, il Torino resta in pole position nella corsa al giocatore dell’Atalanta. Fabiani in corsa solo in caso di fumata nera con Insigne

Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, diversi club di Serie A stanno valutando come intervenire per rinforzare le rispettive rose. Tra questi c’è il Torino, intenzionato a regalare a mister Baroni un innesto di qualità e prospettiva. Il nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Daniel Maldini, profilo che, secondo Tuttosport, potrebbe rappresentare una delle occasioni più interessanti del mercato di gennaio. Il suo scarso minutaggio all’Atalanta, infatti, apre scenari che coinvolgono più società, tra cui anche un intrigante asse Maldini Lazio.

Il classe 2001, arrivato a Bergamo con aspettative importanti, ha trovato pochissimo spazio: appena 187 minuti distribuiti in 7 presenze complessive, con una sola da titolare. Numeri che fotografano perfettamente la sua stagione fin qui e che spingono la Dea a valutare la possibilità di lasciarlo partire a gennaio. La formula più probabile sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe al giocatore di ritrovare continuità e al club bergamasco di non perdere il controllo del suo cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

In questo scenario si inserisce il Torino, che vede in Maldini un rinforzo ideale per aumentare l’imprevedibilità offensiva. Ma non si tratta dell’unica squadra interessata: la Fiorentina ha effettuato più di un sondaggio, pur valutando attentamente priorità differenti in vista del mercato. Ed è proprio qui che entra in gioco il dossier Maldini Lazio, una pista che potrebbe accendersi in qualsiasi momento in base alle decisioni del club biancoceleste.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani apprezza Maldini da tempo, considerandolo un profilo funzionale al progetto tecnico della Lazio. La capacità del giocatore di agire tra le linee, il suo piede educato e la duttilità tattica lo renderebbero un elemento prezioso per arricchire la trequarti biancoceleste. Tuttavia, al momento, c’è un ostacolo non indifferente: Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha infatti espresso una chiara preferenza per un altro nome, quello di Insigne, che rappresenterebbe una garanzia immediata in termini di esperienza e personalità. Questa scelta raffredda temporaneamente la pista Maldini, rendendola meno praticabile nell’immediato.

Nonostante ciò, gli scenari restano aperti. Molto dipenderà dalle evoluzioni delle trattative e dalle opportunità che si presenteranno nelle prime settimane di gennaio. Se l’opzione Insigne dovesse complicarsi, la strada potrebbe riaprirsi rapidamente, riportando in primo piano l’accostamento Maldini Lazio. Intanto, il Torino osserva e aspetta, pronto a inserirsi per accaparrarsi un talento ancora tutto da valorizzare.