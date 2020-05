Malagò: «Calcio diverso rispetto agli altri sport. Staremo a vedere»

Malagò, le parole del presidente del Coni in merito alla possibilità di ripresa del campionato italiano di calcio

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto in una diretta insieme a Max Biaggi. Ecco le sue parole sulla ripresa del campionato.

«Sappiamo quanto il calcio sia un universo a parte rispetto agli altri sport. Si muovono interessi economici, c’è anche tanta gente che ci lavora. Ha fatto legittimamente di tutto per ricominciare la stagione, adesso si aspetta la risposta che è legata a questa famosa curva epidemiologica, che almeno a vedere i numeri degli ultimi giorni è confortante. Nel caso la risposta sia positiva, con tutte le prescrizioni del caso, il 13 o il 20 giugno si potrà ricominciare. Qualcuno pensa alla giornata di recupero, qualcuno con la Coppa Italia per offrire qualcosa in chiaro agli italiani che sono in astinenza. Staremo a vedere. E’ tutto molto complicato e anche dando un’occhiata alla Bundesliga, è sicuramente meglio di niente. Per tutto il contesto bisogna abituarsi, come tutti almeno fino all’arrivo del vaccino».