Lutto sconvolgente, anche Mourinho in lacrime: ha vinto uno scudetto

Un altro lutto ha sconvolto il mondo del calcio dopo la scomparsa di Hartono. A piangere è anche Mourinho, grande amico e compagno di tanti successi.

Nel firmamento del calcio mondiale, ci sono stelle che brillano di luce propria e figure che, restando sapientemente in ombra, permettono a quelle stelle di non spegnersi mai. La storia del pallone moderno è stata scritta da grandi leader, ma dietro ogni condottiero di successo c’è sempre stato un fedelissimo, un consigliere silente capace di tradurre l’ambizione in perfezione tecnica. Oggi, il mondo dello sport piange uno di questi rari artigiani del dettaglio, un uomo che per quasi due decenni è stato l’estensione tattica e l’anima pulsante dello staff di José Mourinho. Dalle storiche notti di Oporto alla leggenda del Triplete nerazzurro, passando per le battaglie di Stamford Bridge e i record del Bernabeu, la sua presenza è stata una costante rassicurante. Era lui il custode dei segreti dei numeri uno, l’uomo che ha forgiato i riflessi di Cech, la reattività di Julio Cesar e il carisma di Casillas. Un professionista che non ha mai cercato la ribalta, preferendo che a parlare per lui fossero i clean sheet e le bacheche stracolme di trofei.

Con la sua scomparsa, se ne va un pezzo di storia di quel calcio “mourinhiano” fatto di intensità, lealtà e metodologie d’avanguardia. Non era solo un preparatore, ma un punto di riferimento umano in grado di gestire le pressioni più asfissianti dei club più prestigiosi del pianeta. La sua eredità non risiede solo nelle medaglie d’oro appese al collo, ma nella crescita di un’intera generazione di portieri che, grazie ai suoi insegnamenti, hanno ridefinito il ruolo dell’estremo difensore nell’era contemporanea.

Il cordoglio del Real Madrid: Silvino Louro si spegne a 67 anni

La notizia che ha scosso il pomeriggio del 19 marzo 2026 è stata ufficializzata dal club più titolato al mondo. All’età di 67 anni, si è spento Silvino Louro, figura cardine del triennio madridista targato Mourinho. Il Real Madrid ha voluto onorare la sua memoria con un comunicato colmo di rispetto e commozione, ricordando l’impatto devastante che il tecnico portoghese ha avuto durante la sua permanenza nella capitale spagnola tra il 2010 e il 2013.

Il cordoglio del Real Madrid: Silvino Louro si spegne a 67 anni – lazionews24.com (foto: profilo IG Louro)

Nella nota ufficiale diffusa dai Blancos, si legge: “Il Real Madrid C. F., il suo presidente e la sua Giunta Direttiva rimpiangono profondamente la scomparsa di Silvino Louro, allenatore dei portieri del Real Madrid tra il 2010 e il 2013. Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze e il proprio affetto ai suoi familiari, ai suoi colleghi, ai suoi club e a tutti i suoi cari.”

Durante le tre stagioni trascorse all’ombra della Casa Blanca, Louro è stato un elemento fondamentale per la conquista di una Liga (quella dei 100 punti), una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna. La sua morte lascia un vuoto incolmabile non solo a Madrid, ma anche a Lisbona, dove sponda Benfica è ricordato come un baluardo leggendario, e a Milano, dove i tifosi dell’Inter non dimenticheranno mai il suo contributo alla stagione più gloriosa della storia nerazzurra. Con Silvino Louro scompare un uomo di sport d’altri tempi, capace di vincere tutto restando, fino all’ultimo, un passo indietro rispetto alla gloria, ma sempre un passo avanti nella comprensione del gioco.