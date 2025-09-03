Lutto in casa Lazio: addio a Vito D’Amato, ex attaccante biancoceleste. Il cordoglio del club capitolino con una nota ufficiale

Il calcio italiano piange la scomparsa di Vito D’Amato, ex attaccante di Lazio, Inter e Roma, morto all’età di 81 anni. Nato a Gallipoli nel 1944, D’Amato è stato un centravanti rapido e dotato di grande senso del gol, capace di lasciare un segno indelebile soprattutto con la maglia biancoceleste.

Gli inizi e l’ascesa nella Lazio

Cresciuto calcisticamente nel vivaio della S.S. Lazio, D’Amato ha percorso tutta la trafila delle giovanili, distinguendosi per tecnica e fiuto sotto porta. Il debutto in Serie A arrivò nella stagione 1963-64, quando l’allora allenatore Juan Carlos Lorenzo – tecnico argentino noto per la disciplina tattica e l’attenzione alla fase difensiva – lo lanciò in prima squadra.

Tra il 1963 e il 1967, D’Amato collezionò 79 presenze e 13 reti con la Lazio, diventando un punto di riferimento dell’attacco. Il momento più memorabile della sua carriera in biancoceleste arrivò nel derby di Roma del 1965, quando, con un gol decisivo, regalò alla Lazio una vittoria storica contro i rivali giallorossi.

Le esperienze con Inter e Roma

Dopo l’avventura laziale, D’Amato vestì anche la maglia dell’Inter, allora guidata da Helenio Herrera, il “Mago” del calcio italiano, celebre per il suo “catenaccio” e per la gestione carismatica dello spogliatoio. Sebbene la sua esperienza nerazzurra non sia stata lunga, gli permise di confrontarsi con una delle squadre più forti d’Europa in quegli anni.

Successivamente, D’Amato approdò alla Roma, completando così un percorso raro: aver giocato in entrambe le squadre della Capitale, un traguardo che pochi calciatori possono vantare.

IL RICORDO DEL CLUB – La S.S. Lazio partecipa commossa al dolore della famiglia dell’ex attaccante biancoceleste Vito D’Amato. Nato a Gallipoli, si trasferì giovanissimo a Roma con la famiglia. Formatosi nel settore giovanile della Lazio, approdò poi in prima squadra, dove rimase fino al 1967: il suo nome rimarrà nella storia del Club per aver siglato il gol decisivo nel derby del 10 ottobre 1965 La dirigenza, la squadra e tutta la Società esprimono un sentito e profondo cordoglio alle persone a lui care.