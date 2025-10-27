 Si è spento Silvano Bini, ex presidente dell'Empoli
Lutto nel mondo del calcio: si è spento Silvano Bini, storico presidente dell'Empoli. L'omaggio dal sindaco della città toscana: «Empolese doc»

31 minuti ago

Lutto

Lutto nel mondo del calcio: si è spento Silvano Bini, storico presidente dell’Empoli e simbolo del calcio italiano. L’omaggio

È con grande tristezza che si annuncia la morte di Silvano Bini, storico presidente dell’Empoli Calcio, che ci ha lasciato all’età di 96 anni. Un pilastro per il club toscano, Bini ha ricoperto ruoli fondamentali durante la sua lunga carriera, dal segretario al direttore generale, fino a diventare il presidente che ha guidato l’Empoli con passione e dedizione.

Un scopritore di talenti
Silvano Bini è stato anche un visionario, scopritore di numerosi giovani calciatori che hanno segnato la storia del calcio italiano. Tra i tanti talenti che ha valorizzato, spiccano nomi come Vincenzo Montella, Antonio Di Natale, Fabio Galante ed Eusebio Di Francesco. Questi calciatori hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama calcistico nazionale, contribuendo alla crescita del calcio italiano.

Il ricordo del Sindaco di Empoli
Il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha voluto rendere omaggio a Bini con parole affettuose.

L’OMAGGIO – «Bini non è più con noi. Empolese doc, storico dirigente dell’Empoli calcio: nel ruolo di segretario, direttore generale e direttore sportivo ha contribuito a creare dal 1947 al 1996 le basi per la crescita della squadra, arrivando a ricoprire anche il massimo ruolo di Presidente. Silvano Bini è stato un empolese che ha lasciato il segno nello sport e nella società, che è cresciuta moltissimo, fino a confrontarsi con le big del calcio italiano. Un segno che rimarrà nei cuori di tutti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene. Silvano, che tu possa riposare in pace. Alla famiglia di Silvano un abbraccio grande grande».

Con la sua scomparsa, l’Empoli e il calcio italiano perdono un grande uomo che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del club e del movimento calcistico. Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti gli appassionati e dei tifosi.

