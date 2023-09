Lukaku a Ciampino, la procura apre un inchiesta: ecco cosa rischiano i tifosi

Lukaku, la procura ha aperto un inchiesta dopo i disordini a Ciampino per l’arrivo dell’ex attaccante di Chelsea e Inter

L’arrivo di Lukaku alla Roma ha portato grande entusiasmo tra i tifosi giallorossi, delusi da questo inizio di campionato difficile della squadra di Mourinho. Il pomeriggio di Ciampino, rischia di trasformarsi da una festa a un vero e proprio incubo, a causa dei disordini avvenuti in attesa dell’ex giocatore di Chelsea e Inter. La procura di Velletri vuole vederci chiaro, ed ha aperto un inchiesta per individuare i tifosi vandali che hanno danneggiato le auto presenti per vedere meglio il giocatore belga, e una volta individuati saranno denunciati e rischiano ben 5 anni di carcere