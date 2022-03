Luis Alberto suona la carica sui social: «Mai mollare» – FOTO

Luis Alberto sul suo profilo Instagram ha postato alcune foto dell’allenamento odierno con una didascalia precisa

Luis Alberto ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini dell’allenamento odierno in vista del match contro il Cagliari. Lo spagnolo – reduce da un non brillantissimo momento di forma – ha suonato la carica all’interno del gruppo biancoceleste con una didascalia che non merita spiegazioni: «Mai mollare».