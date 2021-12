Luis Alberto in dubbio per la gara contro il Sassuolo: le ultime

Lo spagnolo Luis Alberto non si è allenato con la squadra nelle rifinitura pre Sassuolo e potrebbe saltare la sfida di campionato

Tegola in casa Lazio. Come riportato da tuttomercatoweb infatti, lo spagnolo Luis Alberto non ha preso parte all’allenamento della squadra per la classifica rifinitura ed è dunque in dubbio per la gara di domani contro il Sassuolo all’Olimpico, in programma alle ore 18:00.

Sarri potrebbe comunque portarlo in panchina visto che il tutto potrebbe essere ricondotto ad una gestione concordata tra le parti ma la presenza dell’ex Liverpool rimane in forte dubbio.