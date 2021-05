Luis Alberto, niente assist con il Genoa: la decisione della Lega

Una piccola beffa per Luis Alberto: la Lega ha deciso di togliergli l’assist realizzato contro il Genoa, inizialmente assegnatogli

Lazio Genoa come Lazio Milan. Potrebbe davvero esser descritto così quanto ha vissuto, per la seconda volta in poco tempo, Luis Alberto. Tutto si lega agli assist realizzati dallo spagnolo.

DECISIONE LEGA – Infatti la la Lega, dopo l’iniziale assegnazione, ha deciso di togliergli l’assist a Correa. Il motivo? Il Tucu, prima di segnare, ha saltato con una finta Goldaniga e Biraschi. Esattamente come contro il Milan, quando il dribbling su Tomori è stato considerato successivo all’ultimo passaggio nello sviluppo dell’azione da gol. Insomma, il buon Luis rimane a quota zero assist.