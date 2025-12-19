Lotito Zaccagni, mezz’ora di colloquio a margine della cena di Natale della Lazio. Diversi i temi affrontati nella discussione: i dettagli

Lotito Zaccagni, i due hanno avuto un fitto colloquio parlando dei torti arbitrali e non solo. Cosa è successo nei giorni scorsi

La cena di Natale della Lazio, andata in scena lunedì sera nella suggestiva cornice di Spazio Novecento all’Eur, è stata molto più di un semplice momento conviviale. Dopo l’importante e combattuta vittoria ottenuta sul campo del Parma, la squadra biancoceleste si è ritrovata al completo per celebrare il momento positivo, ma anche per fare il punto sul presente e sul futuro. Tra sorrisi, brindisi e clima disteso, non sono mancati però i discorsi di lavoro.

A catturare l’attenzione è stato in particolare un lungo e riservato colloquio tra Lotito Zaccagni, protagonisti di un confronto durato circa mezz’ora, avvenuto in un angolo della sala lontano dai riflettori. Come riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito e il capitano Mattia Zaccagni hanno discusso dei presunti torti arbitrali subiti al Tardini, ma soprattutto dello stato d’animo dello spogliatoio dopo settimane intense e cariche di tensione.

Il dialogo tra Lotito Zaccagni non si è limitato all’analisi degli episodi di Parma. L’obiettivo principale era comprendere l’umore del gruppo, valutare la compattezza della squadra e trasmettere fiducia in vista della seconda parte della stagione. Un confronto diretto, franco, che ha rafforzato il legame tra società e leadership interna.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Nel corso della serata, Lotito ha poi voluto dare un segnale concreto alla squadra, promettendo premi economici importanti in base agli obiettivi raggiunti. Sul tavolo, una proposta chiara: due milioni di euro complessivi in caso di qualificazione alla Conference League o all’Europa League, che salirebbero a 2,5 milioni qualora la Lazio riuscisse a centrare il traguardo più ambizioso della Champions League. Premi che dovranno essere ratificati ufficialmente, ma che rappresentano già un messaggio forte.

Il presidente crede nella crescita del gruppo e nella risalita in classifica, che ha riportato la Lazio fino all’ottavo posto. Lo spirito battagliero mostrato nelle ultime uscite, unito a una ritrovata solidità, ha convinto Lotito a puntare con decisione anche sulla Coppa Italia.

Il faccia a faccia Lotito Zaccagni diventa così il simbolo di una Lazio che vuole continuare a crescere, ritrovando ambizione e compattezza. Tra premi, fiducia e obiettivi europei, il messaggio è chiaro: la società è pronta a sostenere la squadra fino in fondo.