Lotito Zaccagni, mezz’ora di colloquio a margine della cena di Natale della Lazio. Diversi i temi affrontati nella discussione: i dettagli
Lotito Zaccagni, i due hanno avuto un fitto colloquio parlando dei torti arbitrali e non solo. Cosa è successo nei giorni scorsi
La cena di Natale della Lazio, andata in scena lunedì sera nella suggestiva cornice di Spazio Novecento all’Eur, è stata molto più di un semplice momento conviviale. Dopo l’importante e combattuta vittoria ottenuta sul campo del Parma, la squadra biancoceleste si è ritrovata al completo per celebrare il momento positivo, ma anche per fare il punto sul presente e sul futuro. Tra sorrisi, brindisi e clima disteso, non sono mancati però i discorsi di lavoro.
A catturare l’attenzione è stato in particolare un lungo e riservato colloquio tra Lotito Zaccagni, protagonisti di un confronto durato circa mezz’ora, avvenuto in un angolo della sala lontano dai riflettori. Come riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito e il capitano Mattia Zaccagni hanno discusso dei presunti torti arbitrali subiti al Tardini, ma soprattutto dello stato d’animo dello spogliatoio dopo settimane intense e cariche di tensione.
Il dialogo tra Lotito Zaccagni non si è limitato all’analisi degli episodi di Parma. L’obiettivo principale era comprendere l’umore del gruppo, valutare la compattezza della squadra e trasmettere fiducia in vista della seconda parte della stagione. Un confronto diretto, franco, che ha rafforzato il legame tra società e leadership interna.
Nel corso della serata, Lotito ha poi voluto dare un segnale concreto alla squadra, promettendo premi economici importanti in base agli obiettivi raggiunti. Sul tavolo, una proposta chiara: due milioni di euro complessivi in caso di qualificazione alla Conference League o all’Europa League, che salirebbero a 2,5 milioni qualora la Lazio riuscisse a centrare il traguardo più ambizioso della Champions League. Premi che dovranno essere ratificati ufficialmente, ma che rappresentano già un messaggio forte.
Il presidente crede nella crescita del gruppo e nella risalita in classifica, che ha riportato la Lazio fino all’ottavo posto. Lo spirito battagliero mostrato nelle ultime uscite, unito a una ritrovata solidità, ha convinto Lotito a puntare con decisione anche sulla Coppa Italia.
Il faccia a faccia Lotito Zaccagni diventa così il simbolo di una Lazio che vuole continuare a crescere, ritrovando ambizione e compattezza. Tra premi, fiducia e obiettivi europei, il messaggio è chiaro: la società è pronta a sostenere la squadra fino in fondo.
