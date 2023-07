Lotito rivela: «Con Sergej ho mantenuto la promessa. Non mi pento di aver rifiutato 140 milioni dal Milan». Le parole del presidente della Lazio

Questa mattina Il Messaggero riporta nuove dichiarazioni di Claudio Lotito sulla cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal.

Eccole: «Commissioni Kezman? Ci penseranno gli arabi a quelle, hanno già vinto col denaro. Io non lo avrei venduto, gli ho offerto il prolungamento a quasi 6 milioni (con i bonus, ha scelto Sergej il suo futuro. L’offerta dell’Al-Hilal è più bassa di 50 milioni, ma io mantengo sempre le promesse e avevo preso un impegno con il ragazzo che avrei accettato la proposta minima per il suo cartellino. È vero, decisi di rifiutare un’offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80, pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito».