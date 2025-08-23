De Paola sicuro: «29 mila abbonati alla Lazio? Il merito è soltanto di quella persona» - Lazio News 24

De Paola: «Lazio da 29 mila abbonati? Il merito è tutto di Sarri». L’opinione sulla squadra biancoceleste

Il boom di abbonamenti registrato dalla Lazio ha stupito tutti, tifosi e addetti ai lavori compresi. A parlare dell’eccezionale risposta del popolo biancoceleste è stato il noto giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Durante l’intervista, De Paola ha analizzato il contesto in cui si inserisce il successo della campagna abbonamenti, soffermandosi sul ruolo centrale ricoperto da Maurizio Sarri e sulle aspettative per la nuova stagione.

La Lazio ha infatti toccato quota 29.163 abbonamenti, un numero storico che rappresenta un segnale fortissimo di attaccamento alla maglia, nonostante un’estate segnata da tensioni, mercato fermo e contestazioni. Un risultato che ha spinto anche il presidente Claudio Lotito a esprimere pubblicamente la propria gratitudine ai tifosi per il sostegno dimostrato.

Ma secondo De Paola, dietro questo entusiasmo c’è un solo vero motivo: Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, resta una figura di riferimento assoluta per il popolo laziale.

Queste le parole del giornalista:

«È incredibile che la Lazio abbia fatto 29 mila abbonati e chiaramente Lotito ha ringraziato tutti. Se non ci fosse San Maurizio Sarri non si spiegherebbe tutto ciò, nasce tutto dalle aspettative su Sarri e vedremo come risponderà la Lazio a Como».

Una riflessione chiara, che sottolinea come la fiducia dei tifosi non sia tanto legata ai risultati recenti, quanto alla speranza che proprio Sarri riesca a dare un’identità forte e duratura alla squadra. La figura del tecnico rappresenta, quindi, il vero collante tra società e tifoseria, in un momento storico tutt’altro che semplice.

Il debutto in campionato contro il Como, in programma allo stadio Sinigaglia, sarà già un primo test per misurare le ambizioni e la compattezza della Lazio. L’ambiente biancoceleste è pronto, il popolo laziale ha risposto presente. Ora tocca alla squadra dimostrare, sul campo, di meritare tutta questa fiducia.

Come evidenziato da De Paola, «tutto nasce da Sarri» — e proprio da lui passerà gran parte del destino della Lazio in questa nuova stagione.