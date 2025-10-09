 Lotito non si sbilancia sul mercato: Sarri osserva e tiene aperta l’ipotesi addio
2 ore ago

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio in bilico: il presidente Lotito continua a essere prudente, il tecnico Sarri scalpita e pensa all’addio

Il mercato di gennaio della Lazio sembra destinato a svolgersi senza spese aggiuntive, con operazioni a saldo zero. Tuttavia, non mancano le variabili che potrebbero cambiare lo scenario. Il presidente Claudio Lotito mantiene una linea prudente, evitando dichiarazioni pubbliche sullo sblocco del budget: una scelta che appare tanto cauta quanto strategica.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste attende il verdetto dell’organismo che ha preso il posto della Covisoc sull’inserimento a bilancio di un vecchio credito legato ai diritti tv (circa 12-13 milioni), registrato nella trimestrale del 30 settembre, insieme alla possibile entrata di un nuovo sponsor — con Air Italy tra le ipotesi più concrete. L’approvazione di questa manovra contabile potrebbe aprire spiragli per un mercato meno vincolato.

C’è poi la questione Sarri: un eventuale sblocco totale darebbe al tecnico margini per avanzare nuove richieste, aumentando la pressione sulla società. Per ora, l’allenatore ha scelto di non alimentare polemiche sugli acquisti mancati, ma resta in attesa di segnali concreti da Lotito. In caso contrario, non è escluso che possa tornare a ventilare l’ipotesi di un addio.

La linea societaria, comunque, resta chiara: investire senza appesantire i conti, ricorrendo a formule già sperimentate come i prestiti con obbligo di riscatto dilazionato, utilizzati per gli arrivi di Pellegrini, Rovella, Dia e Belahyne. Una strategia che consente di spalmare i costi nel tempo e di mantenere un equilibrio in un bilancio ancora fragile.

