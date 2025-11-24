Lotito contro i tifosi della Lazio? Sentite cosa ha detto quel grande esperto del mondo biancoceleste

Lazio, le parole di Stefano Mattei sulla vittoria contro il Lecce e le dichiarazioni di Lotito

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria della Lazio contro il Lecce e le recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente Claudio Lotito. L’ex calciatore biancoceleste ha espresso alcune riflessioni sulla partita e sul clima che si respira intorno alla squadra, dando anche un giudizio critico sulle parole di Lotito.

La vittoria contro il Lecce: un passo avanti, ma non una svolta

Mattei ha sottolineato che la Lazio ha disputato una “partita giusta”, con un buon approccio e un ritmo alto. «La squadra ha fatto bene, ha gestito la partita senza concedere quasi nulla al Lecce, ma c’è un rammarico: la gara è rimasta in bilico fino all’ultimo», ha affermato Mattei. Nonostante il risultato positivo, l’ex calciatore ha voluto mettere in guardia dall’euforia e ha puntualizzato che la classifica non è cambiata in modo significativo: «La Lazio non ha svoltato, la classifica resta quella. Sabato prossimo c’è una sfida molto difficile in casa del Milan, quindi non possiamo permetterci di essere troppo contenti per un settimo posto».

Sarri e la competitività della Lazio

Un altro punto su cui Mattei si è soffermato è la visione di Maurizio Sarri sulla squadra. Secondo l’ex giocatore, l’allenatore della Lazio non considera ancora la squadra competitiva, contrariamente a quanto dichiarato recentemente dal presidente Lotito e dal direttore sportivo Tare. «Sarri è cauto, sa che la Lazio non è ancora una squadra completa e competitiva per traguardi ambiziosi», ha spiegato Mattei, criticando implicitamente la visione più ottimistica di Lotito e Tare. La dichiarazione riflette una certa distanza tra l’approccio tecnico e quello dirigenziale, che spesso non coincide sui reali progressi della squadra.

Le dichiarazioni di Lotito: una risposta alla società e ai tifosi

Mattei ha anche commentato le dichiarazioni di Lotito, in particolare quelle riguardanti il rapporto tra il presidente e i tifosi. Il numero uno della Lazio aveva affermato che i tifosi non dovrebbero entrare in gioco per “interessi” personali, ma Mattei ha risposto: «Lotito ha interessi, anche se legittimi, ma i tifosi mettono soldi per la Lazio e lui li prende». Un passaggio che evidenzia la distanza tra le necessità economiche della società e le aspettative della tifoseria. Inoltre, Mattei ha criticato un altro punto delle parole di Lotito: «Ha detto che i tifosi devono rispettare la società, ma la domanda è: in 21 anni la società ha mai rispettato davvero i tifosi?». Un’interrogazione che riflette le difficoltà nei rapporti tra i vertici della Lazio e la sua base di supporter.

Conclusioni

In sintesi, Mattei ha espresso un giudizio misurato sulla vittoria della Lazio contro il Lecce, evidenziando che, sebbene la squadra stia facendo bene, ci sono ancora molte sfide da affrontare. Le parole di Lotito, invece, non sono passate inosservate, alimentando il dibattito sul rapporto tra la società, i tifosi e la visione futura della Lazio. La strada per tornare a competere ai massimi livelli è ancora lunga, ma Mattei resta ottimista sull’impegno della squadra.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO