Lotito replica: «Io faccio tante cose nell’interesse dei cittadini! Frase sul Molise? Polverone ridicolo»

Claudio Lotito e la replica sulla gaffe inerente il Molise. Ecco quanto trapelato: le dichiarazioni del patron della Lazio

Una frase estrapolata da una deposizione estiva è finita al centro del dibattito mediatico, scatenando un vero e proprio polverone attorno al massimo dirigente del club capitolino.

Come riportato nell’intervista esclusiva rilasciata alle colonne del Quotidiano del Molise, l’audio risalente allo scorso giugno in cui il presidente della Lazio esclamava candidamente di non sapere neanche che il Molise esistesse ha inevitabilmente imbarazzato il patron.

Di fronte alle polemiche nate sul campo politico e mediatico, il presidente in prima persona ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere il proprio operato.

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La difesa del presidente della Lazio e le precisazioni sul ruolo istituzionale

Chiamato a chiarire la vicenda, Claudio Lotito ha voluto sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, sottolineando il valore concreto del lavoro svolto nel corso degli anni a favore della collettività locale. A tal proposito, il presidente della Lazio ha dichiarato testualmente quanto segue: «Io faccio tante cose nell’interesse dei cittadini, perché chiaramente ognuno di noi ha le proprie capacità e le proprie possibilità. Non è che io riesca a incidere soltanto perché sono senatore della Repubblica, anzi, direi che questo è forse l’aspetto residuale».

Il giudizio sulle polemiche e la risposta sulle attività svolte in Molise

Nel prosieguo del suo intervento, il patron biancoceleste ha voluto rimarcare la mole di iniziative portate avanti nel territorio, definendo del tutto sproporzionato il clamore mediatico generato dalla diffusione della registrazione audio. Lotito ha replicato con fermezza usando queste esatte parole:

«Ho fatto tremila cose, il polverone è ridicolo». Una presa di posizione netta con cui il patron punta a chiudere definitivamente le speculazioni, spostando nuovamente l’attenzione sugli impegni istituzionali e sulle attività concrete realizzate per i cittadini.