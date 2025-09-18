Lotito, problemi di salute? Il Presidente biancoceleste smentisce: «Notizie false e prive di ogni fondamento»

Lotito, ci sono problemi di salute? Il Presidente biancoceleste smentisce: «Notizie false e prive di ogni fondamento». Le sue dichiarazioni

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni circolate sui social e su testate online hanno sollevato dubbi sulle condizioni di salute del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste, alla guida del club dal 2004, ha voluto intervenire direttamente per chiarire la situazione e rassicurare tifosi e investitori.

“Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento” – ha dichiarato Lotito in una nota ufficiale. Il presidente ha inoltre affrontato la questione delle telefonate private recentemente rese pubbliche, definendole “conversazioni diffuse senza alcuna autorizzazione”. A tal proposito, ha confermato di aver incaricato i propri legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per tutelare i suoi diritti.

NOTA DEL CLUB – “In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue.

Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento.

Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti.

È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità.

Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il Club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia”.

Con questa presa di posizione, Lotito mira a spegnere ogni polemica e a riportare l’attenzione sui risultati sportivi e sulla crescita della società, confermando la volontà di mantenere la Lazio competitiva sia in Italia che in futuro in Europa.