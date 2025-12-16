Lotito chiarisce: «Lazio? Non falliremo, ma sono convinto di una cosa e prometto ai tifosi questo!»

Lotito chiarisce ancora una volta sulla situazione in casa Lazio visti i blocchi sul mercato

Intercettato dai cronisti de Il Messaggero nei corridoi del Senato, Claudio Lotito è tornato a parlare della Lazio, chiarendo con decisione la situazione economica del club e respingendo ogni voce allarmistica sul futuro della società biancoceleste. Il presidente ha voluto mettere ordine tra numeri e interpretazioni, ribadendo la solidità patrimoniale della Lazio e la sostenibilità del progetto sportivo nel medio-lungo periodo.

Secondo Lotito, la Lazio può contare su basi economiche estremamente solide. “Esiste un patrimonio immobiliare che si aggira intorno ai 300 milioni di euro”, ha spiegato il presidente, sottolineando come a questo si aggiunga il valore della rosa, stimato in circa 350 milioni. Numeri importanti, che certificano come il club sia tutt’altro che in difficoltà. A rafforzare ulteriormente il quadro ci sono anche i risultati positivi della società di marketing collegata al club, che ha prodotto utili per circa 15 milioni di euro.

Lotito ha poi posto l’accento su un altro aspetto fondamentale: la liquidità. “Dal prossimo anno si libereranno circa 30 milioni di euro”, ha dichiarato, precisando che tali risorse sono legate alla conclusione del pagamento dei debiti ereditati dalle precedenti gestioni. Un passaggio chiave per comprendere la strategia finanziaria della Lazio, che punta a una gestione prudente ma strutturata. Il messaggio del presidente è stato netto: “La Lazio non sta fallendo”.

Spazio anche al tema stadio e al progetto Flaminio. Lotito ha confermato che il sindaco Gualtieri ha chiarito l’obiettivo di realizzare due impianti distinti, uno per la Roma e uno per la Lazio. Il progetto biancoceleste, ha ribadito il presidente, non prevede finanziamenti statali e rispetterà pienamente gli standard UEFA, con una capienza stimata intorno ai 50mila spettatori.

Un intervento deciso, quello di Lotito, che mira a rassicurare tifosi e addetti ai lavori sul presente e sul futuro della Lazio.

