Lotito Lazio, Candreva riprende il presidente: «Ai miei tempi era più presente»

Lotito Lazio: il patron del club biancoceleste viene ripreso dalla bandiera Antonio Candreva. Per lui non ci sono dubbi: l’atteggiamento di Claudio è cambiato

Questa mattina Antonio Candreva è stato ospite del podcast Calcio Selvaggio. Nel corso della puntata, l’ex Lazio e Inter ha parlato della sua esperienza in biancoceleste, soffermandosi sul presidente Claudio Lotito.

Di seguito, le dichiarazioni del classe 1987:

LOTITO- «Io l’ho conosciuto quando ancora non era senatore. Prima era presente, lo vedevi: quando le cose non andavano bene ti puniva con i ritiri, non ti faceva andare a casa.Si faceva sentire. Dispiace che una squadra con una storia così importante come la Lazio non faccia mai quel passo in avanti che tutti sperano. Domenica sera ero allo stadio, 40mila persone, ultima di campionato… dispiace mandarli a casa con quella prestazione»