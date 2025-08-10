Lotito sicuro: «Dietro le manifestazioni di dissenso c’è qualcuno che paga. Ma sono un combattente». Le parole del presidente della Lazio

In una intervista rilasciata al quotidiano Domani, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha affrontato con tono battagliero le numerose questioni che lo vedono al centro dell’attenzione, dalla contestazione della tifoseria al suo ruolo politico, fino alle voci su una possibile vendita del club.

Il patron biancoceleste ha commentato le recenti, imponenti manifestazioni di dissenso, sottolineando una presunta regia esterna dietro le proteste più plateali e riaffermando la sua determinazione a non lasciarsi intimidire. «Finché il dissenso non travalica il rispetto delle regole, va bene. Io vado avanti, indosso l’impermeabile estate e inverno, sono un combattente e mai un reduce. Probabilmente do fastidio a qualcuno. Non sono io che stabilisco chi, ma faccio le mie considerazioni. Sicuramente dietro c’è qualcuno che spende soldi, va in giro, affitta un aereo per fare degli striscioni in cielo. Chi paga questa roba?».

Questa linea di fermezza si applica anche al suo ruolo di senatore di Forza Italia, dove Lotito nega l’esistenza di attriti o malumori interni legati alla sua figura. Con la sua consueta sicurezza, declassa ogni possibile critica a un problema personale di chi la muove. «Non ho avvertito nulla in tal senso, poi se qualcuno ha qualche mal di pancia, se lo farà passare».

Infine, ha posto una pietra tombale sulle continue speculazioni riguardo una cessione della società, definendole prive di ogni fondamento e frutto di pura invenzione. «Sono tutte boutade di persone che si inventano fantomatiche offerte». Il messaggio che emerge è quello di un presidente che si sente saldo nella sua posizione, determinato a proseguire sulla propria strada senza arretrare di un passo, sia nella gestione della Lazio che nel suo percorso politico.