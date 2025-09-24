Lotito gonfia il petto: «Messe in giro falsità ad hoc, con me il futuro della Lazio è garantito. Abbiamo un patrimonio da…». Parla il presidente della Lazio

Una corsa contro il tempo per sbloccare il presente e garantire il futuro. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è impegnato su più fronti per risolvere le criticità che hanno frenato il club nell’ultimo periodo, a partire dalla paralisi subita durante il mercato estivo. Con una scadenza di sei giorni per rientrare nei parametri finanziari che hanno bloccato le operazioni, il patron biancoceleste risponde con fermezza alle critiche e ribadisce la solidità della società.

Intervenendo ai taccuini de Il Messaggero, Lotito ha voluto zittire le voci su presunte difficoltà economiche, difendendo con orgoglio il patrimonio del club. «Vengono messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, quando abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori. Io vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito».

Questa dichiarazione di forza si allinea con la visione strategica emersa dal comunicato relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2025, dove si prevede un ritorno all’equilibrio economico-finanziario nel breve-medio termine. La frustrazione per il blocco estivo, che ha impedito di capitalizzare su alcune plusvalenze programmate e di rinforzare la rosa a disposizione di Sarri, ha accelerato la ricerca di soluzioni. L’obiettivo è risolvere l’ultimo indice ancora fuori parametro per poter operare liberamente a gennaio.

Lotito si muove con determinazione per rispettare le scadenze e assicurare che la squadra possa essere competitiva. La sua leadership si manifesta non solo nella gestione delle emergenze finanziarie, ma anche nella ferma convinzione di portare avanti un progetto solido, smentendo chi dipinge un quadro a tinte fosche. Le prossime mosse saranno decisive per trasformare le sue parole in fatti concreti e per dare alla Lazio gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli.