Lotito carica la Lazio a Formello: l’obiettivo è la Champions League

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha voluto caricare la squadra ieri a Formello: l’obiettivo è la Champions League

Claudio Lotito ha voluto far sentire la propria vicinanza alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il patron, dopo aver assistito sabato alla gara della Primavera e libero da impegni istituzionali, si è recato ieri a Formello per caricare il gruppo di Sarri.

I 15 punti di penalizzazione comminati alla Juventus aprono scenari nuovi e impongono a Sarri e alla squadra di provarci fino in fondo per il quarto posto in lotta con Roma e Atalanta. Lotito l’ha ribadito ieri nonostante le incomprensioni con Sarri e Tare sull’obiettivo stagionale: la missione, dopo gli sforzi estivi sul mercato, è l’approdo in Champions League.