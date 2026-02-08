Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato nel pre partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato nel pre partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Siamo dispiaciuti per la Coppa Italia, ma abbiamo giocato bene e dobbiamo vincere ora per i nostri obiettivi. Diffida? Devo pensare a giocare bene senza fare calcioli, conta solo stasera. Yildiz? Kenan è un campione, è la nostra stella, mi sono complicmentato con la società: devo fargli capire cos’è la Juve. Noi vogliamo proteggere, il club deve puntare su questi giocatori».

LEGGI ANCHE: Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero e il giorno dei test: ecco cosa filtra

Locatelli nel pre partita: «Non giocherò pensando alla diffida, non farò calcoli» 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.