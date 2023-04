Manfredonia indica l’uomo in più della Lazio: l’ha detto veramente!

Lionello Manfredonia, ex Lazio, ha elogiato il progetto dei biancocelesti sottolineando la grande importanza di Luis Alberto

Intervistato dal Corriere dello Sport edizione romana, Lionello Manfredonia ha parlato così della Lazio:

«Lotito è riuscito a portare in alto la Lazio con bilanci sani e rinforzi di valore grazie a Tare. La Lazio di Sarri ha un gioco che è stato in grado di sopperire pure alle molte assenze di Immobile. L’uomo in più? Luis Alberto, il più forte nella squadra. Deve giocare sempre perché trasmette emozioni».