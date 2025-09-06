Lichtsteiner non dimentica la Lazio: «Sono cresciuto in fretta e Delio Rossi mi ha davvero mostrato tutti i dettagli del calcio italiano»

Lichtsteiner non dimentica: «Sono cresciuto in fretta e Delio Rossi mi ha davvero mostrato tutti i dettagli del calcio italiano». Le sue parole

Stephan Lichtsteiner, ex terzino destro svizzero noto per la sua grinta e la corsa instancabile, ha ripercorso ai microfoni di Destination Calcio le tappe più significative della sua carriera in Serie A. L’ex difensore, che ha vestito le maglie di Lazio e Juventus tra il 2008 e il 2018, ha raccontato emozioni, difficoltà e soddisfazioni di un decennio vissuto ai massimi livelli del calcio italiano.

Arrivato in Italia nel 2008 dal Lille, Lichtsteiner fu acquistato dalla SS Lazio, allora guidata da Delio Rossi. Con la maglia biancoceleste, il terzino svizzero si impose rapidamente come uno dei migliori interpreti del ruolo, conquistando la Coppa Italia 2008-2009. Le sue prestazioni attirarono l’attenzione della Juventus, che lo portò a Torino nell’estate 2011.

PAROLE – «Roma, all’inizio, era un po’ caotica per me, svizzero. È stato un cambiamento radicale, ma è stato fantastico perché le persone erano straordinarie. Mi hanno aiutato ad adattarmi velocemente perché erano aperte, felici del fatto che io fossi venuto a giocare in Italia. Per me è stata una cosa fantastica. Sono cresciuto in fretta e Delio Rossi mi ha davvero mostrato tutti i dettagli del calcio italiano per un difensore: come posizionare il corpo, come attaccare i palloni e altro. Mi sono adattato abbastanza velocemente. In Italia si parla di calcio da lunedì al lunedì successivo, dalla mattina alla sera. Ma mi piaceva quella passione. Cosa faccio adesso? Tutte cose che non potevo fare quando giocavo, i miei hobby sono sci e orologeria».

Oggi, Lichtsteiner guarda al passato con orgoglio, consapevole di aver lasciato un segno nel calcio italiano. La sua storia è quella di un professionista che, partendo da un piccolo paese svizzero, ha saputo conquistare il cuore dei tifosi di due delle piazze più importanti della Serie A.