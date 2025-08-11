Leonardo Radu Lazio, dalla Roma ai biancocelesti: il 14enne reatino rinforza il centrocampo biancocelesti

Leonardo Radu Lazio, l’enorme crescita del giovanissimo talento nel settore giovanile biancoceleste: i dettagli

La Lazio mette a segno un colpo importante per il proprio settore giovanile, assicurandosi uno dei giovani più promettenti del panorama laziale: Leonardo Radu. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista classe 2011, originario di Rieti, lascia la Roma per approdare sull’altra sponda del Tevere, iniziando una nuova avventura con i colori biancocelesti.

Radu ha mosso i primi passi calcistici tra Cittaducale e Rieti, distinguendosi fin da piccolo per visione di gioco e qualità tecniche. Dopo appena tre anni di scuola calcio nel capoluogo reatino, nel 2019 era stato notato dagli osservatori della Roma, che lo avevano inserito nel proprio settore giovanile. Con i giallorossi ha disputato il campionato élite di categoria nella scorsa stagione, mettendo in mostra un costante percorso di crescita.

Il passaggio alla Lazio rappresenta un cambio significativo per il giovane talento, che si troverà ora a vestire la maglia dei “cugini” e a lavorare in un contesto che ha creduto fortemente in lui. Il club biancoceleste ha deciso di tesserarlo con un contratto biennale, puntando a valorizzarne le doti nei prossimi anni e a farlo maturare sotto la guida degli allenatori del vivaio.

L’innesto di Radu va a rinforzare il reparto di centrocampo delle giovanili laziali, un settore in cui la società sta investendo per garantire un ricambio generazionale di qualità. Il ragazzo potrà contare su strutture e staff tecnici di alto livello, oltre alla possibilità di confrontarsi con i pari età nei massimi campionati giovanili nazionali.

Dal punto di vista tecnico, Leonardo Radu è un centrocampista moderno: dotato di buona tecnica, visione di gioco e capacità di lettura delle situazioni, abbina qualità nella gestione del pallone e propensione all’inserimento offensivo. Caratteristiche che lo hanno reso un profilo appetibile per la Lazio, decisa a battere la concorrenza e portarlo a Formello.

Per il giovane reatino, questa sarà un’occasione importante per crescere ulteriormente, misurarsi con nuove sfide e proseguire il proprio sogno calcistico nella capitale, questa volta con l’aquila sul petto.