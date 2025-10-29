Lega Serie A, possibile novità sugli orari delle partite! La proposta a Dazn del Presidente Ezio Simonelli attuabile già per questa stagione

Lega Serie A, la proposta a Dazn del Presidente Ezio Simonelli sulle fasce orarie delle partite di Serie A: ecco l’ipotesi attuabile già questa stagione!

La Lega Serie A valuta una possibile rivoluzione negli orari delle partite. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il presidente Ezio Simonelli avrebbe avanzato alla piattaforma DAZN la proposta di anticipare alle 20:00 il fischio d’inizio delle gare attualmente in programma alle 20:45. L’obiettivo principale di questa modifica sarebbe quello di rendere le partite più accessibili al pubblico più giovane, che rappresenta una fetta sempre più importante degli spettatori televisivi e digitali.

La risposta di DAZN, tuttavia, non è stata immediata. Pur non avendo bocciato la proposta, la piattaforma avrebbe espresso alcune perplessità legate alla possibilità di perdere spettatori, soprattutto nelle fasce orarie considerate di punta per l’audience. Spostare l’inizio di 45 minuti, infatti, potrebbe incidere sulle abitudini consolidate degli appassionati e sugli equilibri commerciali delle trasmissioni serali.

La trattativa tra Lega e DAZN prosegue

Come riportato dal quotidiano milanese, la Lega Serie A avrebbe chiesto a DAZN di formalizzare per iscritto la propria posizione, così da poter valutare la fattibilità della proposta e i suoi eventuali effetti sul calendario televisivo. I colloqui tra le parti proseguono e, secondo le ultime indiscrezioni, non è escluso che già nel corso di questa stagione 2025/2026 possa essere realizzato un primo esperimento con il nuovo orario.

L’idea di Simonelli punta a modernizzare la fruizione del campionato, rendendolo più compatibile con le esigenze di un pubblico giovane e con le nuove modalità di consumo digitale. Se la sperimentazione dovesse dare risultati positivi, la Serie A potrebbe presto dire addio al tradizionale calcio d’inizio delle 20:45.

