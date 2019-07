Green Club Roma, Ledesma nuovo responsabile della scuola calcio – Foto

L’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma è ufficialmente il nuovo responsabile della scuola calcio Green Club Roma

Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio ed ancora fortemente legato ai colori biancocelesti, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Pronta per lui, però, c’è una nuova emozionante avventura. Il circolo Green Club Roma ha infatti reso noto sulla propria pagina Facebook che il responsabile della scuola calcio sarà proprio l’italo-argentino. L’ex centrocampista dovrà occuparsi dei ragazzi dai cinque ai quindici anni, mettendo a disposizione le sue qualità umane e professionali. Ecco l’intero comunicato: «La scuola calcio Green Club si tinge di novità: dalla stagione 2019/2020 sarà guidata da Cristian Ledesma, nuovo responsabile. Ledesma apporterà la sua esperienza, il suo carisma, il suo metodo formativo e di lavoro, per una scuola calcio innovativa e mirata alla crescita sia tecnica che umana dei ragazzi dai 5 ai 15 anni. Diamo il benvenuto a Cristian Ledesma e a tutto il suo staff. Vi invitiamo inoltre a seguire tutte le notizie sulla scuola calcio Ssd Green Club alla pagina facebook Ledesma Academy».