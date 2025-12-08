Lazzari, nel mezzo un nuovo grande record con la Lazio. Scritta la storia della società biancoceleste

Lazzari festeggia le 250 presenze in Serie A: un traguardo che conferma il suo valore nella Lazio

La stagione della Lazio continua tra alti e bassi, ma una delle note più positive arriva da Manuel Lazzari, che nella gara contro il Bologna ha raggiunto un traguardo prestigioso: 250 presenze complessive in Serie A. Un numero importante, simbolo di continuità, professionalità e crescita costante, qualità che hanno permesso al terzino biancoceleste di diventare uno dei giocatori più affidabili del calcio italiano.

Dalla SPAL alla Lazio: la scalata di Lazzari

Il percorso di Lazzari nella massima serie è iniziato con la maglia della SPAL, club con cui si è messo in luce grazie a velocità, spirito di sacrificio e capacità di creare superiorità sulla fascia. Le sue prestazioni convinsero la Lazio a investirci nel 2019: Lotito e Tare lo portarono a Formello per circa 15 milioni di euro, dopo una stagione esaltante impreziosita da ben 9 assist.

Da quel momento, il terzino ha collezionato minuti e responsabilità, diventando uno dei punti di riferimento del gioco sulle corsie esterne. Un’evoluzione costante che lo ha condotto fino alla cifra tonda delle 250 apparizioni, tagliata entrando nella ripresa al posto di Tavares nella sfida contro il Bologna.

Una stagione partita in salita

Nonostante l’importante traguardo, l’annata di Lazzari non è stata fin qui semplice. L’inizio di stagione è stato compromesso da un infortunio che ne ha limitato l’utilizzo nelle rotazioni di Sarri. Il tecnico lo considera una pedina preziosa per la sua capacità di garantire velocità e ampiezza, ma i problemi fisici hanno frenato il suo impatto nelle prime settimane.

Ad oggi, Lazzari conta 8 presenze in campionato, di cui soltanto 4 da titolare, per un totale di 308 minuti in campo. Numeri che non rispecchiano il suo valore reale ma che testimoniano le difficoltà fisiche che hanno condizionato il suo avvio.

Lazzari e Lazio: un futuro ancora da scrivere

Per la Lazio, il recupero totale di Lazzari sarà fondamentale in vista dei prossimi impegni. La speranza del club e dei tifosi è di tornare a vedere il terzino esplosivo, capace di ribaltare le partite con le sue progressioni.

Le 250 presenze rappresentano un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza: Lazzari vuole riprendersi la Lazio, e la Lazio conta su Lazzari per continuare a crescere.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO