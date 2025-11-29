Lazzari Lazio, oggi è il compleanno dell’esterno biancoceleste. Gli auguri del club capitolino

Lazzari Lazio, il giocatore compie 32 anni nel giorno della sfida contro il Milan e il club biancoceleste gli ha fatto gli auguri sui social

La giornata del 29 novembre non coincide soltanto con l’attesa sfida tra Milan e Lazio, ma rappresenta un momento speciale per un protagonista silenzioso e imprescindibile della formazione biancoceleste: Manuel Lazzari. L’esterno festeggia infatti il suo 32° compleanno, un traguardo che arriva nel pieno della sua esperienza alla Lazio e che offre l’occasione per ripercorrere il suo percorso, ormai ricco di tappe significative. E i biancocelesti sui social gli hanno fatto gli auguri.

La storia di Lazzari inizia ufficialmente nel 2019, quando la società decise di puntare su di lui per rinforzare la corsia destra. All’epoca, Simone Inzaghi intuì immediatamente la sua capacità di interpretare il ruolo con intensità, equilibrio e rapidità, qualità che lo resero fin da subito una pedina preziosa nel sistema di gioco biancoceleste. Lazzari arrivava alla Lazio dopo anni di crescita graduale, ma fu proprio nella Capitale che compì il salto di qualità definitivo, trasformandosi in uno dei laterali più affidabili del panorama italiano.

Oggi, entrando nella sua settima stagione in maglia biancoceleste, Lazzari può vantare numeri importanti: 180 presenze complessive, arricchite da 5 gol e 18 assist. Statistiche che raccontano solo una parte del suo contributo, perché chi segue da vicino la Lazio sa bene quanto la sua presenza incida sullo sviluppo della manovra. La sua corsa costante, la capacità di creare superiorità sulla fascia e la precisione nei movimenti senza palla lo rendono un elemento spesso decisivo, anche quando non trova la via del gol o l’ultimo passaggio.

Inoltre, la relazione tra Lazzari e l’ambiente Lazio è cresciuta stagione dopo stagione. L’esterno ha attraversato momenti esaltanti e periodi più complessi, ha lavorato per adattarsi a nuovi sistemi tattici, in particolare nel passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, mostrando una professionalità che ha sempre convinto gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina biancoceleste. La sua discontinuità iniziale nella nuova posizione da terzino è stata superata grazie al lavoro e alla determinazione, fino a diventare affidabile anche in fase difensiva.

Il compleanno di Lazzari diventa quindi un’occasione per celebrare un giocatore che incarna spirito di sacrificio e continuità. La sua avventura alla Lazio non è soltanto longeva, ma rappresenta un esempio di dedizione e attaccamento ai colori. E mentre la squadra prepara sfide cruciali per la stagione, la certezza è che il binomio “Lazzari Lazio” continuerà a essere una delle colonne portanti dell’identità biancoceleste.