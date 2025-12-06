Zaccagni solito trascinatore in casa Lazio. Da dove arriva il salto di qualità? La situazione

Zaccagni vero trascinatore di una Lazio che ora più che mai ha bisogno di lui! La situazione

Mattia Zaccagni è diventato il simbolo della nuova Lazio, un leader tecnico ed emotivo capace di trasformare la sua crescita personale in un valore aggiunto per tutta la squadra biancoceleste. Negli ultimi mesi l’esterno ha compiuto un’evoluzione evidente, passando da semplice talento a capitano trascinatore, ruolo che ora interpreta con personalità e continuità. La Lazio si affida sempre più a lui, non solo per qualità e corsa, ma anche per la capacità di incidere nel momento decisivo.

Il gol che ha deciso la sfida di Coppa Italia contro il Milan all’Olimpico è solo l’ennesima conferma di questa metamorfosi: con quella rete, Zaccagni ha raggiunto quota quattro marcature stagionali, diventando il miglior goleador della Lazio. Un dato che testimonia come il giocatore, oltre a creare gioco, sia ormai un finalizzatore affidabile. La “Gazzetta dello Sport” sottolinea proprio questo aspetto: l’esterno non è più soltanto un riferimento tecnico, ma un punto di riferimento mentale per una squadra che ha bisogno di certezze.

La scalata di Zaccagni all’interno della Lazio è stata costante. Dalla conquista della maglia numero 10 alla fascia di capitano ereditata da Immobile, ogni tappa ha segnato un avanzamento nella sua centralità. Da “uno dei tanti”, come veniva considerato agli inizi, è diventato oggi la guida che trascina il gruppo nei momenti più delicati. Tutto ciò senza perdere la fame di migliorarsi: il capitano non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio ora.

Il prossimo obiettivo è la zona Europa, un traguardo che la Lazio vuole riavvicinare già nella sfida dell’Olimpico contro il Bologna. La gara avrà anche un significato speciale per Zaccagni, che ritroverà l’ex compagno Immobile, ora avversario ma sempre figura importante nel suo percorso di crescita. Sarà ancora una volta il capitano a guidare la Lazio, con la stessa energia che sta caratterizzando la sua stagione migliore.

